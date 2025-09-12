Ο Αρκάς υπερασπίζεται το «δικαίωμα» να λέει «ανέκδοτα για χοντρούς και ξανθιές» και συγκρίνει τη woke κουλτούρα με τη… χούντα

Η ανάρτηση στο Facebook

Το δικαιώμα του να λέει «αστεία» σεξιστικού και ρατσιστικού περιεχομένου στοχοποιώντας ανθρώπους με βάση το φύλο και την εμφάνισή τους υπερασπίζεται για μια ακόμη φορά ο Αρκάς.

Ο γνωστός σκιτσογράφος μάλιστα στη νέα του ανάρτηση στη σελίδα του. πάει και ένα (κάπως μεγάλο) βήμα παραπέρα καθώς συγκρίνει τη «woke κουλτούρα» με τη… χούντα!

«Εμείς που έχουμε ζήσει χούντα δεν φοβόμαστε την woke κουλτούρα γιατί ξέρουμε από παρανομία. Θα μαζευόμαστε τις νύχτες σε μυστικές γιάφκες και θα λέμε ανέκδοτα για χοντρούς και ξανθιές» έγραψε στο «σκίτσο« που απεικονίζει (μόνο) άντρες σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, προφανώς «καταφύγιο» της…. ελεύθερης έκφρασης όπως την αντιλαμβάνεται ο ίδιος και οι ομοϊδεάτες του.

Ο σκιτσογράφος που τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει την εκκωφαντική σιωπή αναφορικά με τα κατά καιρούς σκάνδαλα που έρχονται στο φως, αλλά και τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα επέλεξε αυτή τη φορά να προτάξει ως μείζον το δικαίωμα στα ανέκδοτα για «χοντρούς και ξανθιές».

Προτεραιότητες είναι αυτές…

