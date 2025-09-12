Μακελειό στον Νίγηρα: Δεκάδες νεκροί δεκάδες στρατιώτες σε επιθέσεις τζιχαντιστών

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν κοντά στα σύνορα με την Μπουρκίνα Φάσο και το Μάλι

Επιθέσεις που αποδίδονται σε τζιχαντιστές σημειώθηκαν την περασμένη Τετάρτη (10/9) σε περιοχή του δυτικού Νίγηρα, σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες.

Χθες, Πέμπτη (11/9), πηγές ανέφεραν ότι ο αριθμός των νεκρών στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων ενδέχεται να φτάνει έως και τους 27.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή Τιλαμπερί, κοντά στα σύνορα με την Μπουρκίνα Φάσο και το Μάλι, στο λεγόμενο «τριεθνές σύνορο», όπου δρουν ενεργά ένοπλες οργανώσεις που δηλώνουν πίστη είτε στην Αλ Κάιντα είτε στο Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Ο Νίγηρας, όπου κυβερνά στρατιωτικό καθεστώς μετά το πραξικόπημα του Ιουλίου του 2023, είναι επίσης αντιμέτωπος με επιθέσεις της Μπόκο Χαράμ στο νοτιοανατολικό τμήμα του, κοντά στη λίμνη Τσαντ.

«Είχαμε πολλούς νεκρούς στις τάξεις του στρατού σε δυο χωριστά συμβάντα χθες (σ.σ. προχθές Τετάρτη) στη ζώνη της Τιλαμπερί, γίνεται λόγος για πάνω από 20 στρατιώτες που σκοτώθηκαν από τρομοκράτες», είπε τοπικός πρώην αιρετός στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ομάδα δημοσιογράφων από τη δυτική Αφρική ειδικευμένη στην παρακολούθηση ζητημάτων ασφαλείας στο Σαχέλ, η WAMAPS, απέδωσε επιθέσεις που εξαπολύθηκαν την Τετάρτη στο Ισλαμικό Κράτος στο Σαχέλ (ΙΚΣ).

«Τη 10η Σεπτεμβρίου, στοιχεία του ΙΚΣ διέπραξαν επιθέσεις, ανάμεσά τους μια εναντίον θέσης του Νιγήριου στρατού κοντά στο αεροδρόμιο της Τιλαμπερί», κατά την οποία σκοτώθηκαν «12 στρατιωτικοί» του Νίγηρα, ανέφερε μέσω X.

#Niger | Retour sur les activités sécuritaires depuis le 1er septembre 2025 dans la région de #Tillabéri



Le 1er septembre, des éléments de l’#EIGS font irruption à #Yatkalla (canton de #Gorouol) et lancent un ultimatum : les habitants doivent quitter immédiatement la… pic.twitter.com/nkBSTo3Ufo September 11, 2025

Την ίδια ημέρα, «έγινε διπλή επιδρομή στην καρδιά της Τιλαμπερί», η μια κοντά σε ιδιωτικό σχολείο, με τον «προσωρινό απολογισμό» να κάνει λόγο για τουλάχιστον «δυο πολίτες νεκρούς».

Όταν κλήθηκε η εθνική φρουρά σε αντίδραση, «15 στρατιώτες» σκοτώθηκαν «σε φονική ενέδρα», συμπλήρωσε η WAMAPS.

Η G25, συμμαχία οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που πρόσκειται στην ανατραπείσα κυβέρνηση, «καταδικάζει με τον πιο σθεναρό τρόπο τις τρομοκρατικές ενέργειες που διαπράχτηκαν τη 10η Σεπτεμβρίου στην Τιλαμπερί», ενέργειες «αποδιδόμενες στο ΙΚΣ», με ανακοίνωσή της.

Αναφέρθηκε επίσης στον θάνατο «15 μελών της εθνικής φρουράς και 12 στρατιωτών».

Προχθές Τετάρτη, η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) παρότρυνε τις αρχές του Νίγηρα «να κάνουν περισσότερα για να προστατεύσουν» τους αμάχους στην Τιλαμπερί, στο στόχαστρο από τον Μάρτιο αλλεπάλληλων φονικών επιθέσεων του ΙΚΣ.

Διαβάστε επίσης:

Μπολσονάρου: 27 χρόνια κάθειρξη για την απόπειρα πραξικοπήματος – Με αντίποινα απειλούν οι ΗΠΑ, «καλό άνθρωπο» τον βρίσκει ο Τραμπ

Την κατάρριψη 221 ουκρανικών drones στη διάρκεια της νύχτας ανακοίνωσε η Ρωσία

Δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: Το FBI δίνει στη δημοσιότητα νέο βίντεο με τον ύποπτο στη στέγη κτιρίου – Στο σκοτάδι οι έρευνες για την ταυτότητά του