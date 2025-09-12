Νεπάλ: Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις ταραχές, 12.500 φυλακισμένοι δραπέτευσαν και εξακολουθούν να διαφεύγουν

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν αυτή την εβδομάδα στο Νεπάλ στη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά του αποκλεισμού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη χώρα

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν αυτή την εβδομάδα στο Νεπάλ στη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά του αποκλεισμού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη χώρα και κατά της διαφθοράς, καθώς και στη διάρκεια των ταραχών που προκάλεσαν την πτώση της κυβέρνησης, έγινε σήμερα γνωστό από αστυνομική πηγή.

«Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν αυτή την εβδομάδα στις ταραχές, από τους οποίους 21 ήταν διαδηλωτές και 3 αστυνομικοί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Μπινόντ Γιμίρε.

«Περίπου 13.500 κρατούμενοι δραπέτευσαν. Μερικοί συνελήφθησαν και πάλι, 12.533 εξακολουθούν να διαφεύγουν», συνέχισε ο Γιμίρε.

Οι ταραχές, οι πιο φονικές που έχουν σημειωθεί στο Νεπάλ μετά την κατάργηση της μοναρχίας το 2008, άρχισαν τη Δευτέρα, όταν η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον νεαρών διαδηλωτών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 19 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, και να τραυματισθούν εκατοντάδες.

Ήδη την επομένη, ο πρωθυπουργός ΚΠ Σάρμα Όλι, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2024, διέταξε να αποκατασταθούν οι υπηρεσίες των Facebook, X και Youtube και υποσχέθηκε ότι θα διεξαχθεί έρευνα για την αστυνομική βία. Στη συνέχεια υπέβαλε την παραίτησή του.

Σε όλη τη διάρκεια της ημέρας της Τρίτης, νεαροί διαδηλωτές λεηλάτησαν πολυάριθμα δημόσια κτίρια, κατοικίες πολιτικών ηγετών και άλλα σύμβολα της εξουσίας στην πρωτεύουσα Κατμαντού.

Το κοινοβούλιο πυρπολήθηκε, όπως και η κατοικία του παραιτηθέντος πρωθυπουργού.

Ο στρατός ανέλαβε από το βράδυ της Τρίτης τον έλεγχο της πρωτεύουσας, όπου επιβλήθηκε αυστηρή απαγόρευση της κυκλοφοράις.

Ο αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Ασόκ Ρατζ Σιγκντέλ άρχισε επίσης συνομιλίες, κυρίως με αντιπροσώπους των διαδηλωτών, για το διορισμό μιας προσωρινής κυβέρνησης.

Η πρώην επικεφαλης του Ανώτατου Δικαστηρίου Σουσίλα Κάρκι, 73 ετών, βολιδοσκοπήθηκε για να αναλάβει την πρωθυπουργία, όμως το όνομά της δεν είναι ομόφωνα αποδεκτό μεταξύ των διαδηλωτών.

Οι πολιτικές διαβουλεύσεις συνεχίζονται σήμερα

Διαβάστε επίσης

Δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: Το FBI δίνει στη δημοσιότητα νέο βίντεο με τον ύποπτο στη στέγη κτιρίου – Στο σκοτάδι οι έρευνες για την ταυτότητά του

Γαλλία: Το πρόβλημα είναι τελικά ο Μακρόν – Μοιάζει όλο και πιο πολύ στον… Ελ Σιντ, καμία κυβέρνηση δεν έχει τύχη στο Παρίσι

ΗΠΑ: Απειλές σε Αμερικανικά κολέγια και πανεπιστήμια – Ανεστάλησαν δραστηριότητες, ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Ζητείται Οδηγός Γ’ κατηγορίας σε μονάδα παραγωγής φαγητού στα Ιωάννινα

Πρόσληψη Μπουφετζή και Προϊσταμένου Βάρδιας στο κατάστημα Everest στα ΣΕΑ Επισκοπικού

Ιωάννινα: Κέντρο Λογοθεραπείας αναζητά Εργοθεραπευτή/τρια

Ιωάννινα: Θέσεις εργασίας στην Omicron2 για ERP Consultant και Τεχνικό Δικτύων/ΗΥ

Η Toyota Πόδας στα Ιωάννινα αναζητά νέους συνεργάτες!

Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης αναζητά Συσκευαστή Παραγόμενου Προϊόντος / Χειριστές Μηχανημάτων

Ζητείται σερβιτόρος/α για άμεση πρόσληψη στο Grand Forest Metsovo

Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης αναζητά χειριστή και βοηθό περονοφόρου οχήματος (Κλαρκ)

Η P&I αναζητά εργαζομένους

«Θα σε καθαρίσω»: Συνελήφθη χρήστης του Facebook που εξύβρισε και απείλησε τον Άδωνη Γεωργιάδη

Ολυμπία Οδός: Η 70χρονη πήγαινε ανάποδα για 1 χλμ. πριν τη σύγκρουση – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Το πρώτο «ταμείο» μετά τη ΔΕΘ – Τι δείχνει η μέτρηση του Μαξίμου

Νεπάλ: Χάος με 51 νεκρούς και στρατό στους δρόμους – Δραπέτευσαν 12.500 φυλακισμένοι

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η μεγάλη στιγμή της Εθνικής!

Τα πρωτοσέλιδα των γιαννιώτικων εφημερίδων

Συνταγή για πουρέ πατάτας ποιότητας Michelin

Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο δείχνει τον ύποπτο να περπατά σε κατοικημένη περιοχή προς τον τόπο της δολοφονίας

Έδωσε τελεσίγραφο στον σύντροφό της – «Ή θα μου κάνεις πρόταση γάμου μέχρι το τέλος της χρονιάς ή θα χωρίσουμε»

Καιρός: Άστατος το Σαββατοκύριακο με τοπικές βροχές και ενισχυμένους ανέμους – «Έρχεται πιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας από Δευτέρα»

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

Tzimas Home Accessories
WebCenter - Smart Internet Solutions
Σ' αναμμένα Κάρβουνα
Κοσμάς Ανθόπουλος - Ειρήνη Νικολάτου - Δικηγορικο Γραφειο
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save