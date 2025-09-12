Εξωδικαστικός: Αυξήθηκαν οι ρυθμίσεις δανείων χωρίς όμως να εξυπηρετούνται τελικά επαρκώς

Με υψηλούς ρυθμούς κινήθηκε ο εξωδικαστικός μηχανισμός τον φετινό Αύγουστο, αφού, τον περασμένο μήνα έγιναν 1.231 ρυθμίσεις, ύψους 317 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 18,5% συγκριτικά με τις 1.039 ρυθμίσεις του […]

Με υψηλούς ρυθμούς κινήθηκε ο εξωδικαστικός μηχανισμός τον φετινό Αύγουστο, αφού, τον περασμένο μήνα έγιναν 1.231 ρυθμίσεις, ύψους 317 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 18,5% συγκριτικά με τις 1.039 ρυθμίσεις του Αυγούστου 2024 και θεαματική αύξηση 78% συγκριτικά με τις 691 ρυθμίσεις του Αυγούστου 2023.

Συνολικά οι ρυθμίσεις και αναδιαρθρώσεις δανείων το πρώτο εξάμηνο του 2025 φθάνουν τα 3,2 δισ. ευρώ συμφωνα με τις εταιρίες-μέλη της Ένωσης Εταιριών Διαχείρισης από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ).

Ειδικότερα τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ένωση δείχνουν ότι, οι εταιρίες-μέλη της διαχειρίζονται σήμερα δάνεια ύψους 93 δισ. ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν τα μισά (44,5 δισ. ευρώ) αφορούν χαρτοφυλάκια του προγράμματος «Ηρακλής» με κρατική εγγύηση. Συνολικά, τα υπό διαχείριση δάνεια αντιστοιχούν σε 2.572.142 δανειολήπτες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις εταιρείες διαχείρισης ένας στους περίπου δύο οφειλέτες που εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό σταματάει να τηρεί τη ρύθμιση σε διάστημα μόλις μερικών μηνών μετά τη συμφωνία με την τράπεζα ή την εταιρεία διαχείρισης (servicer), «ξανακυλώντας» σε καθυστέρηση.

Το υψηλό ποσοστό αθέτησης προβληματίζει καθώς παρατηρείται σε μια περίοδο που οι τιμές των ακινήτων έχουν εκτοξευθεί, γεγονός που λειτουργεί ως κίνητρο για την προστασία της περιουσίας των οφειλετών μέσα από την τήρηση των ρυθμίσεων.

Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, που παρακολουθεί στενά το θέμα, συνδέει τα υψηλά ποσοστά αθέτησης και με την ασυνεπή εφαρμογή της ρύθμισης όχι μόνο από τους οφειλέτες αλλά και από τις ίδιες τις εταιρείες διαχείρισης. «Δεν αρκεί οι servicers να συνυπογράφουν με τον οφειλέτη και μετά να καθυστερούν την επικοινωνία μαζί του», εξηγούν πηγές με γνώση των διαδικασιών, συμπληρώνοντας ότι «υπάρχουν εταιρείες που καθυστερούν να αποστείλουν στον οφειλέτη την ενημέρωση με το δοσολόγιο ακόμη και τέσσερις μήνες». Με αυτόν τον τρόπο, όπως σημειώνουν, τον οδηγούν ουσιαστικά σε αθέτηση της συμφωνίας και αυτό εξηγεί και τη μεγάλη απόκλιση που υπάρχει μεταξύ των μεγάλων εταιρειών, με τα ποσοστά αθέτησης να κυμαίνονται μεταξύ 35% έως και 60%.

Σε οτι αφορά τώρα την αποτελεσματικότητα του πρόσφατου εργαλείου, της αύξησης των ορίων για τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια βάσει των οποίων τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης υποχρεούνται να αποδεχθούν τη ρύθμιση που προκύπτει από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και τον αλγόριθμο του εξωδικαστικού, τα αποτελέσματά τους δεν έχουν αποτιμηθεί επαρκώς. Οι αλλαγές αυτές μετρούν λίγους μήνες προς το παρόν και με δεδομένο ότι στις ρυθμίσεις του εξωδικαστικού η μέση διάρκεια αποπληρωμής φθάνει στα 17 χρόνια, απαιτείται να περάσουν μερικοί μήνες για να αξιολογηθούν.

Σύμφωνα παντως με τη μηνιαία έκθεση προόδου της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κατά το Α΄ εξάμηνο του 2025 το 17,5% των μη εξυπηρετούμενων δανείων που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των Τραπεζών βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης ενώ το ποσοστό των καταγγελμένων δανείων φθάνει κατά μέσο όρο το 42%.

To ποσοστό μη-εξυπηρετούμενων δανείων υποχώρησε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στο κλείσιμο του 2ου τριμήνου του 2025 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (Q2 2025) ο δείκτης διαμορφώθηκε σε 3,57%, από 3,77% (Q1 2025), σημειώνοντας έτσι νέο ιστορικό χαμηλό από το 2002.

Διαβάστε επίσης:

Πώς η προσφορά Chevron-Helleniq Energy για τις περιοχές νότια της Κρήτης «μπλοκάρει» το τουρκολυβικό μνημόνιο

Μητσοτάκης για προσφορά Chevron και Helleniq Energy: Αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας, μετατρέπεται σε σημαντικό ενεργειακό παίκτη

Προσφορά από Chevron – Helleniq Energy για τις περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου