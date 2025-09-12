Συναγερμός τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική: Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι, στις φλόγες δύο ΙΧ και μια μηχανή στον Πειραιά (video)

Τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο πριν επεκταθούν

Πυρκαγιά από άγνωστη αιτία ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής (12/9) σε διαμέρισμα, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κοραή στο Κερατσίνι.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και κατάφεραν και έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.

Διενεργείται έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε οικία στο Κερατσίνι Αττικής. Επιχείρησαν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 12, 2025

Πειραιάς: Στις φλόγες σε δύο αυτοκίνητα και μια μηχανή

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα και στον Πειραιά, όταν δύο αυτοκίνητα και μία μηχανή έπιασαν φωτιά.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε διαφορετικές περιοχές που βρίσκονται όμως σε κοντινή απόσταση.

Κατεσβέσθησαν #πυρκαγιές σε 3 Ε.Ι.Χ. οχήματα, στο δήμο Πειραιώς Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 12, 2025

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για τρία ξεχωριστά οχήματα (τα δύο είναι επαγγελματικά αυτοκίνητα) που βρίσκονταν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τo OPEN, το περιστατικό σημειώθηκε στις 04:00 και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσβησαν τις εστίες πριν επεκταθούν σε διπλανά οχήματα.

Διαβάστε επίσης:

Meteo: Ιδιαίτερα θερμός ο Οκτώβριος – Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό της Παρασκευής

Καλάβρυτα: Προφυλακίστηκε ο ηγούμενος της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και οι άλλοι πέντε για αρχαιοκαπηλία

Τροχαίο στην Αχαΐα: Δύο οι νεκροί από τη σφοδρή σύγκρουση – ΙΧ τυλίχτηκε στις φλόγες, απανθρακώθηκε η οδηγός (Video)


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Μουδιασμένη η Τουρκία από την επίσκεψη Μπέργκαμ στην Ελλάδα και τη συμφωνία με Chevron

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ σήμερα

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου

Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί η τέταρτη δόση – Παραδείγματα με τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι

Καιρός: «Διπρόσωπος» παραμένει και σήμερα με 30άρια και τοπικές βροχές – Αναλυτικά η πρόγνωση

Καιρός σήμερα: Συννεφιά σε Μακεδονία και Θράκη - Πού θα δείξει 35 βαθμούς το θερμόμετρο

«Άφαντος» ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο του FBI δείχνει πως διέφυγε μετά την εκτέλεση

Η Κίνα ανακοινώνει πως το νεότερο αεροπλανοφόρο της διέσχισε το στενό της Ταϊβάν για δοκιμές

Βρετανία: Ανακοίνωσε σύμβαση 400 εκατ. λιρών με την Google Cloud πριν την επίσκεψη του Τραμπ

Η ώρα του Ν. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ – Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και οι 5 «εθνικές προτεραιότητες»

Επί ποδός στο Μαξίμου για τον Ν. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Πώς ο μαστροπός ικανοποιούσε τις «ορέξεις» των πελατών του – Το σαδομαζοχιστικό ραντεβού των 1.000 ευρώ και τα ροζ «στούντιο» σε Airbnb

Με αποφοίτους Δημοτικού στη μάχη της… Τεχνητής Νοημοσύνης – Σημείο καμπής ο Ιούλιος

Δεν ξεκίνησε ομαλά το σχολείο για όλα τα παιδιά

Σχολικά είδη: Voucher 150 ευρώ για αγορά – Πώς η αίτηση

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (12/9) στην Αθήνα και σε άλλες 12 περιοχές της Αττικής

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων (12 Σεπτεμβρίου)

Καρκίνος: Η υπερβολική κατανάλωση μίας βιταμίνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με μελέτη

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το λευκό αυγό σε 8 δευτερόλεπτα

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

Τάτσης Άγγελος - Τζίμα Αριστέα - Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο
George Coiffure
ΕΠΙΠΛΑ ΑΦΟΙ ΤΑΣΣΟΥ
WebCenter - Smart Internet Solutions
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save