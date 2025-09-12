Συναγερμός τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική: Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι, στις φλόγες δύο ΙΧ και μια μηχανή στον Πειραιά (video)

Τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο πριν επεκταθούν

Πυρκαγιά από άγνωστη αιτία ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής (12/9) σε διαμέρισμα, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κοραή στο Κερατσίνι.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και κατάφεραν και έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.

Διενεργείται έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε οικία στο Κερατσίνι Αττικής. Επιχείρησαν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 12, 2025

Πειραιάς: Στις φλόγες σε δύο αυτοκίνητα και μια μηχανή

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα και στον Πειραιά, όταν δύο αυτοκίνητα και μία μηχανή έπιασαν φωτιά.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε διαφορετικές περιοχές που βρίσκονται όμως σε κοντινή απόσταση.

Κατεσβέσθησαν #πυρκαγιές σε 3 Ε.Ι.Χ. οχήματα, στο δήμο Πειραιώς Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 12, 2025

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για τρία ξεχωριστά οχήματα (τα δύο είναι επαγγελματικά αυτοκίνητα) που βρίσκονταν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τo OPEN, το περιστατικό σημειώθηκε στις 04:00 και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσβησαν τις εστίες πριν επεκταθούν σε διπλανά οχήματα.

