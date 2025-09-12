Θα κάνει η Μαρία Καρυστιανού κόμμα; Η δημοσκόπηση που προκάλεσε εντυπώσεις
Θα κάνει η Μαρία Καρυστιανού κόμμα; Η δημοσκόπηση που προκάλεσε εντυπώσεις

Και ξαφνικά, μια δημοσκόπηση έθεσε ένα ερώτημα: θα μπορούσε η Μαρία Καρυστιανού να δημιουργήσει πολιτικό κόμμα;

Και ξαφνικά, μια δημοσκόπηση έθεσε ένα ερώτημα που εδώ και καιρό ψιθυρίζεται σε πολιτικά γραφεία, δημοσιογραφικά «στέκια», αλλά και στην κοινωνία: θα μπορούσε η Μαρία Καρυστιανού να δημιουργήσει πολιτικό κόμμα;

Η έρευνα της Interview έθεσε το ερώτημα λίγο πιο πλάγια: κάλεσε τους πολίτες να διαλέξουν ποιο κόμμα θα ψήφιζαν, αυτό που φαίνεται ότι ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό που συζητείται ότι θα δημιουργήσει ο Αντώνης Σαμαράς ή μια πολιτική κίνηση της προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών; Αν και το 53% δήλωσε «κανέναν», η Μ. Καρυστιανού βρέθηκε καθαρά πάνω από δύο πρώην πρωθυπουργούς (25% έναντι 13% του Α. Τσίπρα και 9% του Α. Σαμαρά.

Κατ’ αρχάς, ένα caveat: η ίδια η Μ. Καρυστιανού έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί με την πολιτική. Οπότε προς το παρόν, το ερώτημα της δημοσκόπησης είναι καθαρά υποθετικό. Επίσης, το ποσοστό της δημοσκόπησης δεν αντιπροσωπεύει, ας πούμε, ένα είδος πρόθεσης ψήφου, αλλά τους πολίτες που θα στήριζαν μια τέτοια κίνηση της Μ. Καρυστιανού, έναντι των πιθανών κομμάτων Τσίπρα και Σαμαρά. Ωστόσο, ίσως το ερώτημα να μην είναι και τόσο τυχαίο.

Κι αυτό, διότι κάποιοι έσπευσαν να ερμηνεύσουν μία δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού, το βράδυ της Τετάρτης σε εκδήλωση στη Θέρμη, ως «αινιγματική» και ενδεχομένως δηλωτική κάποιων προθέσεων, που ξεπερνούν τα συνήθη των κινητοποιήσεων για τη δικαίωση των θυμάτων στα Τέμπη. «Η χρονιά που ξεκινά θα μας βρει στους δρόμους» είπε η Μ. Καρυστιανού. Πιθανόν να μην εννοεί τίποτα περισσότερο από το ότι θα συνεχιστούν και θα ενταθούν οι διαδηλώσεις και οι εκδηλώσεις για την απονομή δικαιοσύνης, όπως κάνει ακατάπαυστα επί δυόμισι χρόνια η ίδια και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

Αλλά μπορεί να ερμηνευθεί, κατά κάποιους, ως αναζήτηση κι άλλων τρόπων για να αυξηθεί η πίεση και να μορφοποιηθεί καλύτερα η απαίτηση της κοινωνίας όχι μόνο για δικαιοσύνη, αλλά και «για να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει», όπως είπε. Μία τέτοια ερμηνεία ενισχύεται από το γεγονός ότι στην ίδια ομιλία στη Θέρμη η Μ. Καρυστιανού ανέδειξε και άλλα θέματα της επικαιρότητας, που βαρύνουν την κυβέρνηση: το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, τη διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων προς όφελος υμετέρων… θα έλεγε κανείς ότι η Μ. Καρυστιανού είχε αποκτήσει έναν έντονα αντιπολιτευτικό λόγο.

Αυτό είναι κάτι που έχει αποτελέσει αντικείμενο παρατήρησης και από την πλευρά των πολιτικών, με ορισμένους εξ αυτών να έχουν αρχίσει να διερωτούνται «πού το πάει η Καρυστιανού», καθώς – πρέπει να σημειωθεί – οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών αποφάσισαν να οργανώσουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της χώρας το περασμένο Σάββατο, ημέρα που ο πρωθυπουργός θα έκανε την ομιλία του στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ. Κάποιοι εκ των πολιτικών δεν δίστασαν να χαρακτηρίσουν την κίνηση αυτή ως αμιγώς πολιτική, έστω κι αν κάποιοι άλλοι την απέδωσαν σε μια προσπάθεια αξιοποίησης της συγκυρίας για να αυξηθεί εκ νέου η πίεση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης της αδιανόητης σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Είτε έτσι είτε αλλιώς, πάντως, η αρχή έγινε με τη δημοσκόπηση της Interview και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και άλλες εταιρείες σκέφτονται να περιλάβουν στα ερωτηματολόγιά τους ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας πολιτικού σχηματισμού από την Μ. Καρυστιανού – αν και ακόμα δεν είναι σαφές αν αυτά τα ερωτήματα θα περιληφθούν στις τρέχουσες μετρήσεις ή λίγο αργότερα. Το σίγουρο, επίσης, είναι ότι ο πολιτικός κόσμος της χώρας παρακολουθεί με προσοχή τις μετρήσεις αυτές, αλλά και τις κινήσεις της προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023, προκειμένου να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με τις προθέσεις της.

