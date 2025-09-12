Φάμελλος: Με… «φουρτούνα Τσίπρα» από τον… κάβο της ΔΕΘ – «Αδιανόητο ένα νέο κόμμα» το μήνυμα στον πρώην αρχηγό 

Οι μισές περίπου ερωτήσεις που δέχτηκε, αφορούσαν τον Αλέξη Τσίπρα και τα σενάρια για «νέο κόμμα»

Ο Σωκράτης Φάμελλος πέρασε τον «κάβο» της ΔΕΘ, και κυρίως την πολύ δύσκολη συνέντευξη Τύπου, όπου οι μισές περίπου ερωτήσεις που δέχτηκε, αφορούσαν τον Αλέξη Τσίπρα και τα σενάρια για «νέο κόμμα».

Με ένα τρόπο, η βροχή ερωτήσεων για τον Τσίπρα και οι απορίες που αναδείχθηκαν σε σχέση με τα σενάρια και τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρώην πρωθυπουργό, «επισημοποίησαν» το πρόβλημα από το βήμα της ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε τα μηνύματά του προς τον Αλέξη Τσίπρα, με πολύ προσεκτικό τρόπο και χωρίς να ανοίγει μέτωπο. Πάτησε στις επίσημες θέσεις του κόμματος για τις δύο βασικές προτεραιότητες που είναι η ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ και οι προοδευτικές συνεργασίες, τις οποίες αναφέρει από το Συνέδριο και μετά, παίζοντας ταυτόχρονα με τις λέξεις «αδιανόητα σενάρια» και «κατακερματισμός» (όπως θα δούμε παρακάτω).

Είναι όμως σαφές πως ο ίδιος βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση – άλλωστε βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καθημερινής πολιτικής επικαιρότητας ως αρχηγός κόμματος και καλείται να απαντά στα «αμείλικτα» ερωτήματα που τίθενται από δημοσιογράφους αλλά και από την πραγματικότητα.

Από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού δεν υπήρξε κανένας σχολιασμός ούτε για το ζήτημα που έβαλαν οι δημοσιογραφικές ερωτήσεις, ούτε για τα όσα είπε ο Σωκράτης Φάμελλος (και καθώς φαίνεται ούτε αναμένεται).

Σε κάθε περίπτωση το θέμα δεν κλείνει εδώ και διαμορφώνεται μια εικόνα «ισορροπίας τρόμου». Το «πρόβλημα Τσίπρας» θα συνεχίζει να υφίσταται και να εντείνεται, όσο η κατάσταση δεν ξεκαθαρίζει, και όσο στο εσωτερικό του κόμματος υπάρχουν φωνές για πιο σκληρή στάση. Είναι ενδεικτικό, ότι ο Παύλος Πολάκης, έδειξε χθες να σπάει την γενικότερη εικόνα ψυχραιμίας απαντώντας σε επιθετικό σχόλιο κάτω από ανάρτηση άλλου βουλευτή («Χωρίς τον Τσίπρα είστε ένα τίποτα») με «καρφί» για Τσίπρα («Τι θα ήταν χωρίς εμάς»).

Νέο κόμμα ίσον «κατακερματισμός» κι αυτό είναι «αδιανόητο»

Όσον αφορά τα μηνύματα του Σωκράτη Φάμελλου αξίζει να σημειωθεί καταρχάς ότι ταύτισε τα περί νέου κόμματος με τον όρο «κατακερματισμός» (καθώς όπου ρωτήθηκε για το πρώτο, απάντησε χρησιμοποιώντας το δεύτερο).

Σε αδρές γραμμές αυτό που είπε απαντώντας για τα συγκεκριμένα σενάρια είναι ότι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι αφενός η ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, αφετέρου μια άμεση ενωτική προοδευτική απάντηση στον κ. Μητσοτάκη. Άρα όποια πρωτοβουλία δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση ευνοεί τον κατακερματισμό και φέρει την ευθύνη γι’ αυτόν.

Έστειλε επίσης το μήνυμα ότι δεν υπάρχει προοδευτική απάντηση χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ στο κέντρο της.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για μια Προοδευτική Ελλάδα, σημείωσε «απαιτεί ενότητα δυνάμεων – και κοινωνικών και πολιτικών. Ενώσεις θέλουμε, αθροίσματα. Δεν ανοίγουμε καμιά συζήτηση για κατακερματισμό. Προσθέσεις θέλουμε».

Άφησε δε να εννοηθεί ότι ουδέποτε εξέλαβε από τον Αλέξη Τσίπρα «σήματα» περί νέου κόμματος (ή περί αποστασιοποίησης από τον ΣΥΡΙΖΑ), πως ο ίδιος άλλωστε δεν τα έχει επιβεβαιώσει και πως είναι αδιανόητη αυτή η συζήτηση ή είναι «αδιανόητα σενάρια» όσα ακούγονται. Το μήνυμα φαίνεται να είναι στη λέξη αδιανόητη: «αδιανόητο» να συζητάμε κάτι τέτοιο για τον Τσίπρα, αλλά «αδιανόητο» και να (ή αν) γίνει.

Είπε χαρακτηριστικά: «Με αυτά που έχει δηλώσει ο Αλέξης Τσίπρας, με αυτά που γνωρίζω και εγώ, με το ότι έχουμε διατυπώσει κοινό πλαίσιο και μ’ αυτά που είπε στις τελευταίες του τοποθετήσεις, για μένα είναι αδιανόητη οποιαδήποτε συζήτηση περί κατακερματισμού ή ανεξαρτητοποίησης».

Σε κάθε περίπτωση χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα «πολύτιμο κεφάλαιο και για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και για την Ελλάδα», και «πολύτιμο συμπαραστάτη και στην προσπάθεια για την Προοδευτική Ελλάδα», προσθέτοντας ότι έχει συμφωνήσει, «ότι απαιτείται ενιαία, προοδευτική απάντηση».

Ο ΣΥΡΙΖΑ ως καταλύτης, το «λάθος» του Ανδρουλάκη και το φόρουμ διαλόγου

Συνοψίζοντας στην τελευταία ερώτηση που δέχτηκε για το θέμα (αν τα σενάρια αυτά αφορούσαν εσάς, δεν θα διαψεύδατε; Ρωτήθηκε μεταξύ άλλων), είπε:

«Η θέση μου είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι πολιτική και κοινωνική αναγκαιότητα, ότι κανένας κατακερματισμός δεν βοηθάει και ο Αλέξης Τσίπρας είναι πολύτιμο κεφάλαιο για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, την Αριστερά και την Προοδευτική Ελλάδα που παρουσιάσαμε χθες. Δηλώθηκε επίσης ξεκάθαρα ότι δική μου προτεραιότητα είναι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έτσι ώστε αυτός να γίνει καταλύτης και εγγυητής της προοδευτικής σύγκλισης. Και ναι, για μένα οποιοδήποτε άλλο σενάριο είναι αδιανόητο.

Από εκεί και πέρα, έριξε το βάρος στις συνεργασίες. Σημείωσε ότι ο ίδιος ανέλαβε από την εκλογή του και μετά πρωτοβουλίες με παραλήπτες το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά, χαρακτήρισε εκ νέου «λάθος» του Νίκου Ανδρουλάκη το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν δέχεται να μπει σε αυτό τον διάλογο, ενώ χαρακτήρισε περιορισμένες μεν πολύ θετικές δε τις κοινοβουλευτικές συνεργασίες με τη Νέα Αριστερά το τελευταίο διάστημα.

Είπε επίσης πως μετά τη ΔΕΘ «ο προοδευτικός διάλογος πρέπει να αποκτήσει συγκεκριμένο περιεχόμενο» και πως θα πρέπει να δοθεί συνέχεια με «κοινοβουλευτική συμπόρευση, φόρουμ διαλόγου για μια προοδευτική πρόταση κυβέρνησης, αλλά και κοινά σχήματα συνεργασίας στους κοινωνικούς χώρους».

