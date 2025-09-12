Balen: Ποιος είναι ο ράπερ-δήμαρχος του Κατμαντού που η Gen-Z θέλει να κάνει πρωθυπουργό της χώρας;
ΗΠΑ: Απειλές σε Αμερικανικά κολέγια και πανεπιστήμια – Ανεστάλησαν δραστηριότητες, ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας

Συναγερμός σήμανε σε εκπαιδευτικά ιδρύματα

Συναγερμός σήμανε σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στις ΗΠΑ καθώς ορισμένα ιστορικά κολέγια και πανεπιστήμια έκλεισαν την Πέμπτη, αφού έλαβαν αναφορές για απειλές εναντίον τους, οι οποίες διερευνήθηκαν από τις αρχές, ανέφεραν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το FBI δήλωσε ότι έλαβε σοβαρά υπόψη αυτές τις ανησυχίες ιδιαίτερα για τις «απειλές» προς ορισμένες Μονάδες Υγείας και Αποφοίτων (HBCU), αλλά πρόσθεσε ότι δεν είχε καμία ένδειξη αξιόπιστης απειλής.

Όπως μεταδίδει το Reuters, τα Πανεπιστήμια Alabama State, Hampton, Virginia State, Southern University και A&M College, καθώς και το Πανεπιστήμιο Bethune-Cookman έκλεισαν τις πανεπιστημιουπόλεις τους και ακύρωσαν τα μαθήματα την Πέμπτη, ανέφεραν τα πανεπιστήμια σε ξεχωριστές ανακοινώσεις.

Alabama State, Hampton University, and Virginia State (ALL HBCUs) have received threats. Hampton has canceled classes today AND tomorrow because of threats from white racists to these CHILDREN. Children who have nothing to do with any of this man’s death.

Now Southern University… pic.twitter.com/PKRrbJZpx2

— Gabrielle A. Perry, MPH (@GeauxGabrielle) September 11, 2025

Οι δηλώσεις των πανεπιστημίων δεν παρείχαν λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση των αναφερόμενων απειλών. Καθώς προχωρούσε η ημέρα, τα πανεπιστήμια ήραν ορισμένους περιορισμούς και δήλωσαν ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι μονάδες HBCU έχουν επίσης αντιμετωπίσει απειλές στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων ταυτόχρονων απειλών για βόμβες εναντίον δώδεκα τέτοιων ιδρυμάτων τον Φεβρουάριο του 2022. Με την πάροδο των ετών, οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει για απειλές που θέτουν εγχώριες εγκληματικές και εξτρεμιστικές ομάδες.

Along with multiple other universities across the nation, @UMNews has shared a SafeU alert regarding threatening communications. It does not appear that there is any direct threat at this time, but we will monitor for updates. pic.twitter.com/DZLR7G4HoY

— Watch Dog UMN (@WatchDogUMN) September 11, 2025

«Οι βίαιες απειλές που διατυπώθηκαν σήμερα εναντίον αρκετών κολεγίων και πανεπιστημίων σε όλη τη χώρα είναι απαράδεκτες και αποτελούν άλλη μια ένδειξη ότι η έκρηξη του μίσους είναι εκτός ελέγχου», δήλωσε ο ηγέτης της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Χακίμ Τζέφρις.

Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδίκασαν τις απειλές.

Το Πανεπιστήμιο Χάμπτον στη Βιρτζίνια δήλωσε ότι έλαβε ειδοποίηση για απειλή, η οποία οδήγησε στην ακύρωση των δραστηριοτήτων της πανεπιστημιούπολης για την Πέμπτη και την Παρασκευή.

«Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας έχουν πλέον τεθεί σε ισχύ σε όλη την πανεπιστημιούπολη», πρόσθεσε.

Το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα ανέστειλε τις δραστηριότητες στην πανεπιστημιούπολη για την Πέμπτη μετά από αναφορά απειλής. Αργότερα το απόγευμα, το Πανεπιστήμιο ανέφερε ότι έλαβε επιβεβαίωση ότι «όλα είναι εντάξει» από τις αρχές.

«Ενώ η άμεση απειλή έχει αντιμετωπιστεί, όλες οι μη απαραίτητες καθημερινές λειτουργίες παραμένουν σε αναστολή για το υπόλοιπο της ημέρας και η πανεπιστημιούπολη εξακολουθεί να είναι κλειστή για το κοινό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ζητά από τους φοιτητές να καταφύγουν στις φοιτητικές εστίες τους.

Το Southern University και το A&M College στη Λουιζιάνα ήραν το lockdown που, όπως είπαν, προκλήθηκε από απειλή για την ασφάλεια της πανεπιστημιούπολης. Πρόσθεσαν ωστόσο ότι οι δραστηριότητες και τα μαθήματα στην πανεπιστημιούπολη έχουν ακυρωθεί για την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο.

Το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, το οποίο τέθηκε σε lockdown, ήρε επίσης ορισμένους περιορισμούς και δήλωσε ότι η αυξημένη ασφάλεια θα παραμείνει στην πανεπιστημιούπολη.

