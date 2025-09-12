Καλάβρυτα: Προφυλακίστηκε ο ηγούμενος της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και οι άλλοι πέντε για αρχαιοκαπηλία

Μετά την απολογία τους στον ανακριτή

Στη φυλακή οδηγούνται ο ηγούμενος της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι για το κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας στα Καλάβρυτα, μετά από ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα.

Οι κατηγορούμενοι βρέθηκαν στα δικαστήρια της Κορίνθου από τις 11 το πρωί, με τις απολογίες τους να είναι μαραθώνιες, ενώ κατά την άφιξή του ο ηγούμενος κινήθηκε απειλητικά και εναντίον των δημοσιογράφων που βρίσκονταν έξω από τα δικαστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος τους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που είναι κακούργημα, υπεξαίρεση και παράλειψη δήλωσης μνημείου, κατοχή και εμπορία.

Μέχρι και τοιχογραφίες της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου ήθελε να βγάλει στο… σφυρί ο ηγούμενος

Ακόμη και τοιχογραφίες του μοναστηριού είχε σκοπό να πουλήσει ο ηγούμενος της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, όπως αποκαλύφθηκε μετά τη σύλληψή του από τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που παρουσίασε το Mega, ο ηγούμενος είχε έτοιμο και το σχέδιο για το πώς θα το έκανε και μάλιστα το σχέδιο το κατέγραψαν οι μυστικοί αστυνομικοί που ερευνούσαν την υπόθεση.

«Υπήρχε η πρόθεση, σε καταγραφές από τους μυστικούς αστυνομικούς του FBI, ο ηγούμενος ήθελε να πουλήσει τοιχογραφίες της ιεράς μονής. Είναι τοιχογραφίες έκτασης 433 τετραγωνικών μέτρων που για την αναπαλαίωση, τη συντήρηση, την επισκευή τους είχαν δοθεί 250.000 ευρώ. Είχε ολοκληρωθεί το σχετικό έργο το 2024 και ήθελαν να πουλήσουν ένα τμήμα αυτών των τοιχογραφιών σε αγνώστους» ανέφερε ο ρεπόρτερ Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Όπως είπε για να πετύχουν το σκοπό τους τα μέλη του κυκλώματος «θα έδιναν την εικόνα της κατάρρευσης των τοιχογραφιών, ενώ στην πράξη θα ήταν αφαίρεση και στη συνέχεια η πώλησή τους».

Άκαρπες οι έρευνες για το άγαλμα

Στο μεταξύ , χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της Αστυνομίας στο οικόπεδο κοντά στην ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου για τον εντοπισμό του αγάλματος της θεάς Αρτέμιδος.

Ο ηγούμενος φέρεται να αναζητούσε αγοραστή για το άγαλμα λέγοντας ότι μέχρι τότε το έχει θαμμένο κάπου κοντά στο μοναστήρι. Ο ίδιος ζητούσε 10 εκατ. ευρώ για το άγαλμα και μόνο αν βρισκόταν αξιόπιστος αγοραστής θα το έδειχνε στον ενδιαφερόμενο.

Οι έρευνες συνεχίζονται στη γύρω περιοχή για τον εντοπισμό του αγάλματος, ενώ ο ηγούμενος οδηγήθηκε στον ανακριτή.

