Λατινοπούλου για δολοφονία Κερκ: Δέχομαι απειλές – Μου λένε «δες τι θα πάθεις, είσαι η επόμενη»

«Ο ίδιος είχε δείξει ποιοι ήταν αυτοί που τον απειλούσαν», δήλωσε νωρίτερα σήμερα η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, μιλώντας στο Open News, αναφερόμενη στην δολοφονία του 31χρονου ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, αποκαλύπτοντας πως και η ίδια δέχεται απειλές για τη ζωή της.

«Είμαι συγκλονισμένη. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω την οργή και τη θλίψη μου για την άνανδρη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ», είπε αρχικά, χαρακτηρίζοντας τον ως υπόδειγμα οικογενειάρχη που αγωνιζόταν για τις αξίες, «για την πατρίδα, για τη θρησκεία, για την οικογένεια». «Τον δολοφόνησαν γιατί δεν μπόρεσαν να τον φιμώσουν», πρόσθεσε.

Συνέχισε λέγοντας ακόμη πως ο Τσάρλι Κερκ μαχόταν ώστε να φέρει όσους περισσότερους νέους μπορεί κοντά σε αυτά που πίστευε, «απέναντι σε όλη την παράνοια της woke ατζέντας, στην παράνοια της ισλαμοποίησης, στην παράνοια με τους λαθρομετανάστες», ενώ ήταν, όπως είπε η ίδια, κατά της βίας.

Στράφηκε δε και κατά μέσων ενημέρωσης, που χαρακτήρισαν το δολοφονημένο Κερκ, ακροδεξιό, λέγοντας που «αυτοί είναι που οπλίζουν το χέρι του κάθε παράφρονα. Αυτή είναι η αριστερή ιδεολογία που έχει κατακλύσει το δυτικό κόσμο».

«Ο ίδιος ο Κερκ είχε δείξει ποιοι ήταν αυτοί που τον απειλούσαν», συνέχισε δείχνοντας άτομα με αριστερή ιδεολογία. «Δε βλέπετε ότι είμαστε σε έναν ακήρυχτο πόλεμο, δεν βλέπετε ότι διώκονται οι Χριστιανοί, ότι διώκονται οι λευκοί», ενώ αναφέρθηκε και στις δολοφονίες της 17Ν που είχαν την ίδια ιδεολογία, είπε.

Σε ερώτηση για το τι θα ακολουθήσει, είπε πως και η ίδια δέχεται απειλητικά μηνύματα που αναφέρουν «Δες τι θα πάθεις κι εσύ, εσύ είσαι η επόμενη». «Οι απειλές κατά της ζωής μας πάνε πολύ πίσω», πρόσθεσε, ενώ θύμισε και πως έχει δεχτεί και η ίδια τρομοκρατική επίθεση.

