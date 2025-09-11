Καταδικάστηκε και η σύζυγος του Μπομπ Μενέντεζ για συμμετοχή σε δωροδοκία – Θα οδηγηθεί στη φυλακή

Ποινή 11 ετών είχε επιβληθεί και στον πρώην γερουσιαστή

Ποινή φυλάκισης 4,5 ετών επιβλήθηκε στην Ναντίν Μενέντεζ, σύζυγο του πρώην γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ, που ήδη εκτίει την ποινή του, 11 ετών, στη φυλακή για δωροδοκία.

Η Ναντίν Μενέντεζ, καταδικάστηκε για αποδοχή χρημάτων και ράβδων χρυσού σε αντάλλαγμα για πολιτικές εξυπηρετήσεις.

Κατά τη διάρκεια της δίκης της, αποκαλύφθηκαν και άλλες δωροδοκίες, μεταξύ των οποίων ένα πολυτελές αυτοκίνητο, χρήματα για αποπληρωμή υποθήκης και για μια θέση εργασίας χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν ποινή τουλάχιστον επτά ετών, ενώ η υπεράσπισή της ζήτησε ποινή ενός έτους, επικαλούμενη τις συνεχιζόμενες θεραπείες για τον καρκίνο και την ανησυχία για την υγειονομική της περίθαλψη στη φυλακή. Ο δικαστής, αποφάσισε να επιβάλει ποινή που είναι «ουσιαστικά χαμηλότερη», με τον ορισμό της ημερομηνίας παράδοσης της Μενέντεζ να ορίζεται για τις 10 Ιουλίου 2026.

Η απόφαση περιλαμβάνει ποινή φυλάκισης 4,5 ετών και τρία χρόνια επιτηρούμενης αποφυλάκισης, καθώς και πρόστιμο 1.400 δολαρίων.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, η Μενέντεζ απευθύνθηκε στο δικαστήριο με δάκρυα στα μάτια, λέγοντας ότι θεωρούσε τον σύζυγό της, Μπομπ Μενέντεζ, ως «σωτήρα» μετά από έναν κακοποιητικό γάμο και ότι, αν και δεν φανταζόταν ότι κάποιος με εξουσία του θα την έβαζε σε παράνομες ενέργειες, αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις της.

Η δίκη της ήρθε μετά την καταδίκη του Μπομπ Μενέντεζ για τη συμμετοχή του στο σκάνδαλο δωροδοκίας και την παραίτησή του από τη Γερουσία.

Κατά τη διάρκεια έρευνας του FBI στο σπίτι του ζεύγους, βρέθηκαν περισσότερα από 480.000 δολάρια σε μετρητά, ράβδοι χρυσού και 70.000 δολάρια στην θυρίδα της Μενέντεζ. Η υπεράσπισή της δήλωσε ότι η οικογένεια είναι συντετριμμένη από την απόφαση, ενώ ο Μπομπ Μενέντεζ έχει υποσχεθεί να ασκήσει έφεση στην καταδίκη του.

