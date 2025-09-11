Ο Νετανιάχου υπογράφει σχέδιο επέκτασης εποικισμού στη Δυτική Όχθη – «Δεν θα υπάρξει Παλαιστινιακό κράτος»

«Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον οικισμό Μαάλε Αντουμίμ στη Δυτική Όχθη, όπου θα προστεθούν χιλιάδες νέες οικιστικές μονάδες

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπέγραψε την Πέμπτη συμφωνία για την προώθηση ενός αμφιλεγόμενου σχεδίου επέκτασης του εποικισμού, το οποίο θα περιλαμβάνει γη στην οποία οι Παλαιστίνιοι επιδιώκουν να δημιουργήσουν κράτος.

«Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, αυτός ο τόπος μας ανήκει»», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον οικισμό Μαάλε Αντουμίμ στη Δυτική Όχθη, όπου θα προστεθούν χιλιάδες νέες οικιστικές μονάδες.

Το σχέδιο Ε1 για την κατασκευή 3.400 κατοικιών εποίκων, το οποίο θα διχοτομήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και θα την αποκόψει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, εγκρίθηκε τον προηγούμενο μήνα από την ισραηλινή κυβέρνηση, προκαλώντας αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Ο εποικισμός της Δυτικής Όχθης, παλαιστινιακού εδάφους που συνορεύει με την Ιορδανία, συνεχίζεται από το 1967, επί όλων των ισραηλινών κυβερνήσεων, από την αριστερά μέχρι τη δεξιά. Εντάθηκε επί Νετανιάχου, ιδίως αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023.

