Ενεργός στα 82 του ο θρυλικός τερματοφύλακας Λαμπέρτο Μοράνγκα: Ετοιμάζεται να παίξει ξανά (Video)

Έπαιξε στη Serie A τη δεκαετία του ‘60 και του ‘70 με ομάδες όπως η Φιορεντίνα και η Τσεζένα

Να επιστρέψει στη δράση ετοιμάζεται στα 82 του, ο Ιταλός τερματοφύλακας Λάμπερτο Μποράνγκα, που βγαίνει από τη «ναφθαλίνη».

Δεν πρόκειται για έναν τυχαίο τερματοφύλακα. Έπαιξε στη Serie A τη δεκαετία του ‘60 και του ‘70 με ομάδες όπως η Φιορεντίνα και η Τσεζένα, και ακόμα στα 82 του παραμένει απίστευτα ενεργός.

Σήμερα, συνεχίζει να κατεβαίνει ακόμα και σε αγώνες ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων και να δείχνει ότι η ηλικία για τον ίδιο πραγματικά είναι απλώς ένας αριθμός.

Πλέον, είναι γιατρός με εξειδίκευση στην καρδιολογία και την αθλητιατρική. «Τι θα έλεγα σε έναν ασθενή αν μου έλεγε ότι θέλει να γίνει αθλητής στην ηλικία των 82 ετών; Θα τον ρωτούσα: Έχεις προπονηθεί; Είσαι σε φόρμα; Θα έκανα όλους τους απαραίτητους ιατρικούς ελέγχους, όπως κάνω, και μετά, αν όλα πάνε καλά, θα του έλεγα: ναι, μπορείς να συνεχίσεις», αναφέρει στο ιταλικό πρακτορείο.

Ο Μποράνγκα υπέγραψε μάλιστα και συμβόλαιο με την Τρεβίζο, η οποία αγωνίζεται στην 7η κατηγορία της Ιταλίας. Υπάρχουν ήδη πλάνα από την προπόνησή του με την ομάδα, με τον 82χρονο να ετοιμάζεται για την επανεμφάνισή του στα γήπεδα.

