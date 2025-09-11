Έλον Μασκ: «Απτόητος» για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή της λίστας Forbes – «Αξίζει» πάνω από 400 δισ. ευρώ

Το μεγαλύτερο μηνιαίο έξοδό του ίσως να είναι τα καύσιμα για το ιδιωτικό του τζετ

Ο Έλον Μασκ είναι για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή της λίστας Forbes 400 για τον πλουσιότερο δισεκατομμυριούχο στις Η.Π.Α. και τον κόσμο.

Τον τελευταίο χρόνο, ο Έλον Μασκ είχε «καλές περιόδους» ( κάνοντας εκστρατείες υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ και αναλαμβάνοντας για λίγο το νέο Υπουργείο Κυβερνητικής Αποδοτικότητας του προέδρου) και «κακές περιόδους» (τσακώθηκε με τον Τραμπ και απείλησε να ιδρύσει δικό του πολιτικό κόμμα).

Ωστόσο, μέσα σε όλα αυτά, ο Μασκ παρέμεινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Αμερική.

Τα ρεκόρ του πλούτου

Είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που ο Μασκ βρίσκεται στο Νο 1 της λίστας του Forbes.

Κατά τη διαδρομή έσπασε μερικά ρεκόρ: Πρόσθεσε 171 δισεκατομμύρια ευρώ στην καθαρή του αξία τους τελευταίους 12 μήνες, ρεκόρ για τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στην ιστορία του Forbes 400, συντρίβοντας το προηγούμενο ρεκόρ του που είχε σημειώσει μεταξύ 2020 και 2021, όταν κέρδισε 113,5 δισ. ευρώ.

Είναι επίσης ο πρώτος άνθρωπος που αξίζει πάνω από 400 δισ. ευρώ στη λίστα Forbes 400, με εκτιμώμενη καθαρή αξία 398 δισ. ευρώ (για τη φετινή κατάταξη χρησιμοποιήθηκαν τιμές μετοχών της 1ης Σεπτεμβρίου 2025).

Οι ανταγωνιστές του έχουν μείνει πολύ πίσω.

Ο συνιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον (Νο 2, με καθαρή αξία περίπου 256,7 δισ. ευρώ) και ο συνιδρυτής της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ (Νο 3, 235,3 δισ. ευρώ) υστερούν περισσότερο από 150 δισ. ευρώ από τον Μασκ, ποσό ίσο με ολόκληρη την περιουσία του Γουόρεν Μπάφετ (Νο 9).

Όλες οι κύριες επενδύσεις του Μασκ αυξήθηκαν σε αξία τον τελευταίο χρόνο, καθώς οι υποστηρικτές του -από ενθουσιώδεις επενδυτές της Tesla μέχρι δισεκατομμυριούχους και κρατικά επενδυτικά ταμεία της Μέσης Ανατολής – συνεχίζουν να ρίχνουν χρήμα στις εταιρείες του.

H Tesla

Οι μετοχές της Tesla, του μεγαλύτερου και μοναδικού εισηγμένου περιουσιακού του στοιχείου, ανέβηκαν κατά 56% από την περσινή λίστα.

Αυτό συνέβη παρά την πτώση των πωλήσεων οχημάτων—13% στο πρώτο εξάμηνο του 2025—και την αποτυχία της πολυδιαφημισμένης υπηρεσίας αυτόνομου ταξί της Tesla, που ξεκίνησε πιλοτικά στο Όστιν το καλοκαίρι.

Το μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας ανόδου της μετοχής σημειώθηκε το 2024, όταν η μετοχή διπλασιάστηκε από τον Σεπτέμβριο έως την κορύφωση της στις 17 Δεκεμβρίου, λόγω της ευφορίας των επενδυτών για τη σχέση του Μασκ με τον τότε εκλεγέντα πρόεδρο Τραμπ.

Από τότε, η μετοχή έχει χάσει περίπου 25%.

Αλλά το ποσοστό του Μασκ στην Tesla σύντομα ίσως μεγαλώσει κι άλλο.

Περιμένει απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ντελαγουέρ για το αν θα κρατήσει stock options αξίας 87,4 δισ. ευρώ, που του χορήγησε το διοικητικό συμβούλιο της Tesla το 2018.

Δικαστής έχει ακυρώσει δύο φορές αυτό το πακέτο αποδοχών, κρίνοντας ότι το συμβούλιο ήταν προκατειλημμένο υπέρ του Μασκ.

Οι προφορικές αγορεύσεις στην έφεση του Μασκ είναι προγραμματισμένες για τον Οκτώβριο.

Αν η απόφαση βγει αρνητική, ο Μασκ θα πάρει αντ’ αυτού πακέτο μετοχών αξίας 27 δισ. ευρώ, σύμφωνα με απόφαση της ειδικής επιτροπής αποδοχών της Tesla που ελήφθη τον Αύγουστο.

Και τώρα, το διοικητικό συμβούλιο θέλει να του δώσει ακόμη περισσότερες μετοχές, προτείνοντας τον Σεπτέμβριο νέο πακέτο αποδοχών που θα μπορούσε να φτάσει σχεδόν τα 930 δισ. ευρώ, εάν η Tesla επιτύχει φιλόδοξους στόχους την επόμενη δεκαετία, όπως να αυξήσει την κεφαλαιοποίησή της περισσότερο από οκταπλάσια στα 7,9 τρισ. ευρώ.

Το συμβούλιο λέει πως το προτεινόμενο πακέτο δικαιολογείται, γιατί «σχεδιάστηκε για να κρατήσει την προσοχή, την ενέργεια και το ταλέντο του Έλον επικεντρωμένα στην Tesla».

Το ζήτημα της SpaceX

Ένας από τους περισπασμούς του Μασκ είναι η SpaceX.

Η εταιρεία πλέον αξίζει 372 δισ. ευρώ, από 195,3 δισ. ευρώ πριν ένα χρόνο, βάσει πρόσφατης προσφοράς ύψους 930 εκατ. ευρώ και συναλλαγών στη δευτερογενή αγορά.

Αυτό καθιστά τη SpaceX, που ίδρυσε το 2002, τη δεύτερη πιο πολύτιμη ιδιωτική εταιρεία παγκοσμίως (πίσω από την OpenAI, αξίας 465 δισ. ευρώ).

Το εκτιμώμενο 42% του Μασκ αποτιμάται στα 156,2 δισ. ευρώ.

Η Starlink (ο πάροχος δορυφορικού internet της, με 6.800 δορυφόρους σε τροχιά που εξυπηρετούν 6 εκατ. πελάτες) παρήγαγε 8,6 δισ. ευρώ έσοδα πέρσι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Morgan Stanley.

Οι πύραυλοι της SpaceX εξακολουθούν να είναι οι προτιμώμενοι από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. για εκτοξεύσεις φορτίων, παρά την πρόσφατη ρήξη του Μασκ με τον Τραμπ.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εξέτασαν προσωρινά την ακύρωση ορισμένων συμβολαίων της SpaceX με τη NASA και το Υπουργείο Άμυνας, ανέφερε η Wall Street Journal τον Ιούλιο.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και ο πόλεμος με την OpenAi

Ο άλλος μεγάλος περισπασμός του είναι η xAI Holdings.

Όταν ο Τραμπ επανεξελέγη και οι διαφημιστές επέστρεψαν στο Twitter (αφού είχαν φύγει επί ηγεσίας Μασκ), ο Μασκ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και συγχώνευσε τη μετονομασμένη X με την πιο πολύτιμη startup τεχνητής νοημοσύνης του, την xAI, τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με τους όρους του Μασκ και την έγκριση των επενδυτών του, η X αποτιμάται πλέον στα 30,7 δισ. ευρώ καθαρά από χρέος (2 δισ. ευρώ περισσότερα από ό,τι πλήρωσε το 2022) και η xAI στα 74,4 δισ. ευρώ, από την προηγούμενη αποτίμηση των 46,5 δισ. ευρώ.

Μέσα από τις συμμετοχές του στις δύο αδελφές εταιρείες, ο Μασκ έχει περίπου 55,8 δισ. ευρώ πλούτου δεσμευμένα στη xAI. Στοχεύει να αυξήσει αυτό το νούμερο, επιδιώκοντας αποτίμηση άνω των 186 δισ. ευρώ στον επόμενο γύρο χρηματοδότησης.

Επιτίθεται επίσης στον βασικό του ανταγωνιστή, την OpenAI.

Τον Φεβρουάριο, ομάδα επενδυτών με επικεφαλής τον Μασκ κατέθεσε προσφορά 90,6 δισ. ευρώ για την OpenAI (που φυσικά απορρίφθηκε, αφού δεν ήταν προς πώληση) και στη συνέχεια μήνυσε την OpenAI και τον CEO της, Σαμ Άλτμαν, ισχυριζόμενος πως παραβίασαν το ιδρυτικό καταστατικό του μη κερδοσκοπικού οργανισμού μετατρέποντάς τον σε επιχείρηση κερδοσκοπίας.

Ο Μασκ απέσυρε τη μήνυση πριν αποφανθεί ο δικαστής, αλλά στη συνέχεια υπέβαλε παρόμοια αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο. (Η OpenAI αντεμήνυσε, ισχυριζόμενη πως ο Μασκ έχει εξαπολύσει μια «πολυετή εκστρατεία παρενόχλησης» και ότι η προσφορά του ήταν «παράσταση» για να βλάψει την εταιρεία.)

Τον Αύγουστο, ο Μασκ υπέβαλε άλλη μία αγωγή κατά της OpenAI, κατονομάζοντας και την Apple, υποστηρίζοντας πως συνωμότησαν για να ευνοήσουν το ChatGPT έναντι του Grok της xAI στο App Store. Η Apple και η OpenAI αρνήθηκαν τις κατηγορίες του.

Και οι… δεύτερης διαλογής επιχειρήσεις

Στο μεταξύ, οι μικρότερες επιχειρήσεις του Μασκ, Neuralink και The Boring Company, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό επενδύσεις υψηλού ρίσκου.

Η Neuralink δοκιμάζει εγκεφαλικά εμφυτεύματα αλλά δεν έχει εμπορευματοποιήσει προϊόντα· είχε τεθεί υπό έρευνα από τον Γενικό Επιθεωρητή του Υπουργείου Γεωργίας των Η.Π.Α. για κακομεταχείριση ζώων, αλλά η κατάσταση της έρευνας επί διοίκησης Τραμπ είναι άγνωστη.

Η Boring Company έχει ολοκληρώσει μόνο ένα έργο—τη σήραγγα hyperloop στο Λας Βέγκας—παρότι έχει αντλήσει πάνω από 837 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το PitchBook. Παρ’ όλα αυτά, οι επενδυτές αποτιμούν τη Neuralink στα 8,9 δισ. ευρώ και την Boring Company στα 5,3 δισ. ευρώ.

Τι κάνει λοιπόν ο Μασκ με όλον αυτόν τον πλούτο;

Σε αντίθεση με άλλους πιο εκκεντρικούς δισεκατομμυριούχους της λίστας Forbes 400 (όπως ο Λάρι Έλισον που αγόρασε ένα ολόκληρο νησί στη Χαβάη ή ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ που κατέχει το μισό Πάλο Άλτο), ο Μασκ δεν φαίνεται ιδιαίτερα λάτρης της ακίνητης περιουσίας.

Όταν ζούσε στην Ουάσινγκτον, φέρεται να κοιμόταν σε στρώματα μέσα σε ομοσπονδιακά κτίρια.

Στο Όστιν, αγόρασε ένα συγκρότημα αξίας 32,5 εκατ. ευρώ για μερικά από τα δεκατέσσερα (και αυξανόμενα) παιδιά του.

Το μεγαλύτερο μηνιαίο έξοδό του ίσως να είναι τα καύσιμα για το ιδιωτικό του τζετ.

Αυτές τις μέρες τον βλέπει κανείς να πετάει μεταξύ Λος Άντζελες, Σαν Φρανσίσκο και Τέξας, φροντίζοντας τις επιχειρήσεις του.

Αλλά όταν αξίζεις πάνω από 400 δισεκατομμύρια ευρώ, αυτό είναι απλώς… στρογγυλοποίηση.

