Τρεις συλλήψεις για ξυλοδαρμό 17χρονου σε σχολείο στα Πετράλωνα

Mια παρέα τεσσάρων νεαρών προσέγγισε τον 17χρονο εντός του σχολείου και του επιτέθηκαν σωματικά απειλώντας τον με αιχμηρό αντικείμενο

Θύμα επίθεσης από 4 νεαρούς, μεταξύ των οποίων και δύο ανήλικοι, έπεσε ένας 17χρονος σε προαύλιο λυκείου στα Πετράλωνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 10:30, μια παρέα τεσσάρων νεαρών προσέγγισε τον 17χρονο εντός του σχολείου και του επιτέθηκαν σωματικά απειλώντας τον με αιχμηρό αντικείμενο. Το περιστατικό έληξε μετά από παρέμβαση των καθηγητών.

Ο 17χρονος, που τραυματίστηκε ελαφρά από την επίθεση, μετέβη συνοδεύομενος από την μητέρα το στο ΑΤ Ακρόπολης όπου κατονόμασε τρεις από τους τέσσερις δράστες της επίθεσης, ενώ κατέθεσε μήνυση.

Λίγοι ώρα αργότερα αστυνομικοί της Ομάδας Δίας εντόπισαν και συνέλαβαν, έναν 18χρονο και δύο 17χρονους ενώ προσήχθη και η μητέρα ενός εκ των κατηγορουμένων.

