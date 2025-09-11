Daniel Day-Lewis για την επιστροφή του στην υποκριτική: «Ποτέ δεν σκόπευα να αποσυρθώ, σταμάτησα για να δοκιμάσω κάτι άλλο» (photos/video)

«Καθώς μεγαλώνω, μου παίρνει όλο και περισσότερο χρόνο για να ξαναβρώ το μέρος όπου η φωτιά καίει. Αλλά δουλεύοντας με τον Ρο, αυτή η φωτιά άναψε αμέσως»

Ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ντάνιελ Ντέι-Λιούις (Daniel Day-Lewis) σε συνέντευξή του στο περιοδικό Rolling Stone (μέσω Variety), μίλησε για πρώτη φορά για την απόφασή του να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη μετά από 8 χρόνια απόλυτης αποχής.

Αφορμή στάθηκε η ταινία «Anemone», η οποία αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του γιου του, Ρόναν (Ronan Day-Lewis).

"We didn't know where the story would take us."

Daniel Day-Lewis and Ronan Day-Lewis talk for the first time about making their new film, 'Anemone,' Daniel coming out of 'retirement,' and their tight bond.https://t.co/FX5DJUq08G

— Rolling Stone (@RollingStone) September 10, 2025

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, αν και συνέγραψε το σενάριο μαζί με τον γιο του -βασισμένο σε μια δική τους ιδέα- είχε «συγκεκριμένους ενδοιασμούς» για την επιστροφή του στον χώρο.

Ωστόσο, ο Ρόναν «κατέστησε σαφές ότι δεν θα την έκανε αν δεν ήμουν και εγώ», ανέφερε ο θρυλικός ηθοποιός και πρόσθεσε: «Ποτέ δεν σκόπευα να αποσυρθώ πραγματικά. Απλώς σταμάτησα για να δοκιμάσω κάτι άλλο».

Στη συνέχεια περιέγραψε τη συνεργασία με τον γιο του ως το κλειδί για την επιστροφή του στην υποκριτική.

Ronan Day-Lewis talks to Rolling Stone about watching his father Daniel's films:

"Every time I've watched one of his movies, the next time I've seen him in person, there's this uncanniness where I'm just like, 'Oh wait. You're not Bill the Butcher.'"

More:… https://t.co/dYVAHLKLJP pic.twitter.com/JnXJtJsQB3

— Rolling Stone (@RollingStone) September 10, 2025

«Καθώς μεγαλώνω, μου παίρνει όλο και περισσότερο χρόνο για να ξαναβρώ το μέρος όπου η φωτιά καίει. Αλλά δουλεύοντας με τον Ρο, αυτή η φωτιά άναψε αμέσως. Και ήταν, από την αρχή μέχρι το τέλος, απόλυτη χαρά να περάσω εκείνο τον χρόνο μαζί του» εξήγησε.

Στην ταινία ο Ντέι-Λιούις υποδύεται έναν ερημίτη που ζει στα δάση της Βόρειας Αγγλίας και η ζωή του ανατρέπεται όταν εμφανίζεται ο αδελφός του (Σον Μπιν [Sean Bean]) ο οποίος τον αναγκάζει να αντιμετωπίσει το μυστηριώδες παρελθόν του.

Το καστ συμπληρώνουν οι Σαμάνθα Μόρτον (Samantha Morton), Σάφια Όκλεϊ-Γκριν (Safia Oakley-Green) και Σάμιουελ Μπότομλεϊ (Samuel Bottomley).

Daniel-Day Lewis on wanting to do a film with his son:

“I had some residual sadness because I knew Ronan was going to go on to make films, and I was walking away from that.”https://t.co/FX5DJUq08G https://t.co/dYVAHLLjzn pic.twitter.com/NLGghpL3A0

— Rolling Stone (@RollingStone) September 10, 2025

Η παγκόσμια πρεμιέρα του «Anemone» θα πραγματοποιηθεί στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (NYFF) στα τέλη του μήνα.

Η ταινία θα αρχίσει να προβάλλεται σε επιλεγμένους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 3 Οκτωβρίου, με ευρύτερη διανομή από τις 10 Οκτωβρίου μέσω της Focus Features. Στην Ελλάδα, θα κάνει πρεμιέρα στις 23 Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Λεονάρντο Ντι Κάπριο για Μάρτιν Σκορσέζε: «Το να δουλέψω ξανά μαζί του θα είναι το απόλυτο δώρο, είναι ο εθνικός μας θησαυρός»

«Song Sung Blue»: Η Kate Hudson και ο Hugh Jackman δημιουργούν μία μπάντα αφιερωμένη στον Neil Diamond (video)

Δράμα: Η κοινωνία της πόλης «αγκαλιάζει» το Φεστιβάλ Μικρού Μήκους


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Exathlon spoiler 11/9: Μετάλλιο, πλεονέκτημα και νικητές στον αγώνα ασφαλείας

Η Τουρκία υπέβαλε επίσημα αίτημα στην ΕΕ για συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE

Καταργούνται τα 500ρικα του ευρώ – Τι αλλάζει σε όλα τα χαρτονομίσματα και πότε

Nεο χτύπημα της Ζωής κατά Μυλωνάκη: Ζητά να δοθεί στη δημοσιότητα το επίσημο έγγραφο που παρέλαβε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ferrari 849 Testarossa – Ο θρύλος επιστρέφει με υβριδική τεχνολογία και πάνω από 1.000 ίππους

Τζόκερ 11/9: Νέα κλήρωση σήμερα – Μέχρι τι ώρα το δελτίο

Μηνύματα υπέρ των τρανς και αντιφασιστικά συνθήματα είχε χαράξει στις σφαίρες ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ

Όπου Υπάρχει Ελλάδα: Η επίσημη ανακοίνωση για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη… χωρίς Ρέβη

Τσάρλι Κερκ: Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του βασικού υπόπτου της δολοφονίας

Έστω και καθυστερημένα, κάτι κινείται για την ενίσχυση της Αμυντικής Βιομηχανίας

Ολυμπιακός: Σημαντική διάκριση για Νασιμέντο (ΦΩΤΟ)

Η εμπειρία με το showcar της McLaren F1 Τeam στη ΔΕΘ – Μετά τη Θεσσαλονίκη θα κάνει …pit stop σε Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα και Αθήνα (vid)

Τα κέρδη μας θα είναι πολύ περισσότερα από τα 9,5 εκατ. ευρώ που δαπανήσαμε για να πάρουμε το Φάιναλ Φορ της Ευρωλίγκας

Champions League: Το γήπεδο-φαβορί για τον τελικό του 2027

Εθνική: Προβάδισμα στην ψηφοφορία για το χρυσό στο Ευρωμπάσκετ 2025 (ΦΩΤΟ)

Ο κύβος ερρίφθη: Εκεί θα διεξαχθεί το ΟΦΗ-ΠΑΟΚ

ΒΙΝΤΕΟ: Απίθανη γκολάρα του Κωστούλα στην προπόνηση της Μπράιτον

«Διπλό “όχι” σε ΠΑΟΚ-Άρη από Ρομπερτόνε»

Αποθέωσε Αταμάν ο Σλούκας – «Το μεγαλύτερο ματς της καριέρας μου»

Σπανούλης για Αταμάν: «Το κάνει χρόνια, προσπαθεί να επηρεάσει το μυαλό των ανθρώπων»

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

Tzimas Home Accessories
ΕΠΙΠΛΑ ΑΦΟΙ ΤΑΣΣΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΚΑΤ ΑΕ - Ηπειρωτική Κατασκευαστική Α.Ε.
Ασφάλειες Γεωργιάδης - HG Brokers SA
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save