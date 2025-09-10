Κέρκυρα – Τραγωδία στις Αργυράδες: 68χρονη βρέθηκε νεκρή σε πηγάδι
Καραμπίνες εκτός θήκης και πρόστιμα – Τρία περιστατικά παράνομης θήρας απασχόλησαν την Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή
Δημήτρης Πλακιάς: «Το μπάζωμα των παιδιών μας δεν είναι πλημμέλημα, είναι κακούργημα» (βίντεο)
Τι συμβαίνει με την άνοδο στην τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος (βίντεο)
Στ. Καλογιάννης: Οι τρεις όροι για να προχωρήσει σωστά το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Ιωαννίνων
Αυτοψία στα καμένα: Ένα μήνα μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Δήμο Ζηρού… (βίντεο)
Συνάντηση Δημάρχου Ιωαννίνων με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών – Δέσμευση για ενίσχυση της προσβασιμότητας και στήριξη δράσεων
Γονείς ζητούν φωτισμό, φύλαξη και επιτήρηση στο προαύλιο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ανατολής
Νέες διαγραμμίσεις σε 500 σχολικές και κεντρικές διαβάσεις στα Ιωάννινα (φωτογραφίες+βίντεο)
Άκης Σκέρτσος: Για πρώτη φορά δίνεται ένα τόσο μεγάλο πακέτο φοροελαφρύνσεων στη μισθωτή εργασία (βίντεο)

«Fury»: Ο Guillermo del Toro ανακοίνωσε τη νέα του ταινία, με πρωταγωνιστή τον Oscar Isaac (videos)

Ο κορυφαίος δημιουργός επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζει μια stop-motion διασκευή του μυθιστορήματος φαντασίας «The Buried Giant» (2015) του νομπελίστα Καζούο Ισιγκούρο

Μετά την πρεμιέρα της ταινίας του, «Frankenstein» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF), ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Guillermo del Toro) ανακοίνωσε το νέο του πρότζεκτ με τίτλο «Fury».

Με πρωταγωνιστή τον Όσκαρ Άιζακ (Oscar Isaac) η νέα παραγωγή περιγράφεται ως ένα «βίαιο» έργο στο ύφος μιας φονικής εκδοχής, του «My Dinner with Andre» (1981).

«Γράφω ένα πρότζεκτ για να το γυρίσω με τον Όσκαρ», είπε ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, στο κοινό του TIFF.

«Έχει τον τίτλο “Fury” και στην ουσία επιστρέφει στα θρίλερ στοιχεία του “Nightmare Alley” – είναι πολύ σκληρό, πολύ βίαιο. Σαν το “My Dinner with Andre” αλλά (με) φόνους μετά από κάθε πιάτο», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, ο ντελ Τόρο εξήγησε γιατί τον προσέλκυσε αυτό το πρότζεκτ, λέγοντας: «Με ενδιαφέρει πολύ η βία που ασκούμε ο ένας στον άλλον, διανοητικά, ψυχικά αλλά και σωματικά».

Και πρόσθεσε: «Nομίζω ότι τώρα έχω νέες απορίες. Είμαι 60 ετών, έχω περάσει από το να ψάχνω πού πηγαίνω, στο να είμαι πατέρας και γιος και τώρα βρίσκομαι στη δεκαετία των τύψεων. Οπότε να περιμένετε πολλές πράξεις μεταμέλειας».

Guillermo del Toro teases upcoming projects including another film with Oscar Isaac | #TIFF pic.twitter.com/xWHNBX35NR

— Deadline (@DEADLINE) September 9, 2025

Επιπλέον, ο κορυφαίος δημιουργός επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζει μια stop-motion διασκευή του μυθιστορήματος φαντασίας «The Buried Giant» (2015) του νομπελίστα Καζούο Ισιγκούρο (Kazuo Ishiguro), όπως αναφέρει το Deadline.

Το φιλμ «Frankenstein», αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 17 Οκτωβρίου και στο Netflix στις 7 Νοεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Πάνω από 2.000 καλλιτέχνες του Χόλιγουντ υψώνουν φωνή για τη Γάζα και σταματούν να συνεργάζονται με ισραηλινές εταιρείες που «εμπλέκονται στη γενοκτονία»

«Τα λουλούδια στέκονται σιωπηλά σαν μάρτυρες» – Συγκίνηση για την Παλαιστινιακή τραγωδία στο φεστιβάλ Δράμας (Video)

«Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery»: Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer για το νέο μυστήριο του Benoit Blanc (photos/video)


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Ποιοι κερδίζουν με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς (βίντεο)

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης: «Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μάχη» (βίντεο)

«Block everything»: Τι γνωρίζουμε για το κίνημα που διαδηλώνει σήμερα στη Γαλλία – Γιατί το συγκρίνουν με τα «Κίτρινα Γιλέκα»

Φον ντερ Λάιεν: Τιμήθηκαν οι 20 Έλληνες δασοκομάντος που βοήθησαν στις πυρκαγιές της Ισπανίας – Το «ευχαριστώ» του Κυριάκου Μητσοτάκη

Βίντεο: 67 κοντέινερ έπεσαν στη θάλασσα

Τέμπη: Κατέθεσαν Νίκος και Δημήτρης Πλακιάς στο πλαίσιο της ανάκρισης για Τριαντόπουλο

Άνοιξαν αιτήσεις για επίδομα έως 1.375 ευρώ σε εργαζόμενους μέσω gov

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός διέκοψε τη συναυλία για να δει την Εθνική στο μπάσκετ – «Εντάξει νικήσαμε»

Η Πολωνία ενεργοποιεί το άρθρο 4 του NATO – Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας για τα drones

Λευκορωσία: Τα drones έχασαν την πορεία τους από συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου – Η Πολωνία είχε ενημερωθεί

Γαλλία: «Μπλοκάρουμε τα πάντα» – Λαϊκή οργή κατά Μακρόν, μεγάλες διαδηλώσεις – LIVE εικόνα

Στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ το Final Four 2026 της EuroLeague

Συνάντηση Τασούλα – Πιερρακάκη στον απόηχο των εξαγγελιών των μέτρων στη ΔΕΘ

Επικίνδυνη κλιμάκωση με υποψίες προβοκάτσιας μεταξύ Ρωσίας και Πολωνίας

Togg T10F – Η νέα τούρκικη λιμουζίνα που εντυπωσίασε στην έκθεση ΙΑΑ του Μονάχου (Βίντεο)

Κυρώσεις σε «εξτρεμιστές» υπουργούς του Ισραήλ προτείνει η φον ντερ Λάιεν – Πιθανή αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης με την ΕΕ

Μεγάλη ομάδα του Καμπιονάτο ενδιαφέρεται για Έλληνα άσο

ΒΙΝΤΕΟ: Πρόωρος αποκλεισμός για τη Σάκκαρη στο Μεξικό

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δούμε τους δύο προημιτελικούς του Eurobasket

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

Τάτσης Άγγελος - Τζίμα Αριστέα - Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο
Σ' αναμμένα Κάρβουνα
ΕΠΙΠΛΑ ΑΦΟΙ ΤΑΣΣΟΥ
Tzimas Home Accessories
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save