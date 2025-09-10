EuroLeague: Στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ το Final 4 της σεζόν 2025-26 – Η ανακοίνωση της διοργάνωσης

Στη σχετική ψηφοφορία, η Αθήνα πήρε οκτώ ψήφους έναντι τριών του Βελιγραδίου, ενώ υπήρξαν και δύο λευκά

Η Αθήνα και το ανακαινισμένο ΟΑΚΑ, το οποίο μετονομάστηκε σε «Telekom Center Arena», θα φιλοξενήσει ξανά -μετά από 19 χρόνια- το Final 4 της EuroLeague για τη σεζόν 2025-26, όπως αποφασίστηκε στην διάρκεια της συνεδρίασης των μετόχων της διοργάνωσης.

Στη σχετική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε για την επιλογή της έδρας της τελικής τετράδας, η Αθήνα πήρε οκτώ ψήφους έναντι τριών του Βελιγραδίου, ενώ υπήρξαν και δύο λευκά.

Έτσι, το Final 4 του 2026 θα διεξαχθεί το τέταρτο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, με τους ημιτελικούς να διεξάγονται την Παρασκευή 22 Μαΐου και τον τελικό να λαμβάνει χώρα την Κυριακή 24 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα και το Βελιγράδι ήταν οι τελικοί… διεκδικητές του Final 4 της EuroLeague, με την πρωτεύουσα της Ελλάδας να εξασφαλίζει τελικά τα δικαιώματα φιλοξενίας, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες εκτιμάται ότι κυμαίνονται περίπου στα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά την εξέλιξη αυτή, το Final 4 της EuroLeague θα διεξαχθεί για τέταρτη φορά επί ελληνικού εδάφους, καθώς προηγήθηκαν αυτά του 1993 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, του 2000 στη Θεσσαλονίκη και το κλειστό της Πυλαίας και του 2007 στο ΟΑΚΑ, με τον Παναθηναϊκό να κατακτά το τρόπαιο και να στέφεται στην έδρα του πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του.

Το Final 4 της EuroLeague για το 2025 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία εκτός Ευρώπης και συγκεκριμένα στο Άμπου Ντάμπι, με την τουρκική Φενερμπαχτσέ να σηκώνει το τρόπαιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε στην Αθήνα»

«Η Αθήνα είναι μια πόλη με βαθιά μπασκετική κληρονομιά και μία από τις πιο παθιασμένες βάσεις φιλάθλων στην Ευρώπη. Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε το 2026 στην Αθήνα, μια πόλη που έχει φιλοξενήσει μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές στην ιστορία της EuroLeague», δήλωσε ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, πρόεδρος της Euroleague Basketball. «Η Ελλάδα παραμένει μια βασική αγορά για την Euroleague Basketball, με δύο συλλόγους κορυφαίου επιπέδου να αγωνίζονται κάθε χρόνο, μία εξαιρετικά αφοσιωμένη κοινότητα φιλάθλων και ισχυρή απήχηση ως παγκόσμιος τουριστικός προορισμός. Η επιστροφή του Final Four στην Αθήνα είναι μια φυσική απόφαση, για την οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα προσφέρει μια ακόμη θεαματική διοργάνωση».

«Η επιστροφή του Final Four στην Αθήνα αντικατοπτρίζει τη σταθερή δέσμευση που συνεχίζουμε να καλλιεργούμε με τις παραδοσιακές μας αγορές» δήλωσε ο Παούλιους Μοτιεγιούνας, CEO της Euroleague Basketball. «Η δέσμευση της πόλης στο μπάσκετ, σε συνδυασμό με την πλούσια ιστορία της και το πάθος των Ελλήνων φιλάθλων, την καθιστούν ιδανικό σκηνικό για το μεγαλύτερο μας γεγονός. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο Αθλητισμού για την εμπιστοσύνη τους στην Euroleague Basketball. Η στήριξη και η δέσμευσή τους υπήρξαν καθοριστικές για την επιστροφή του Final Four στην Αθήνα έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες. Με τη συνεχή τους υποστήριξη, είμαστε βέβαιοι ότι θα προσφέρουμε ξανά μια αξέχαστη διοργάνωση».

Η «καλημέρα» της Euroleague

Λέγοντας «καλημέρα Ελλάδα», η EuroLeague ανακοίνωσε στα social media την είδηση της ανάληψης του Final 4 για τη σεζόν 2025-26 από την Αθήνα.

«Καλημέρα Ελλάδα

Η Euroleague Basketball με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι το Final Four της EuroLeague του 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα!», αναφέρει στην ανάρτησή της.

Διαβάστε επίσης:

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

Μουντιάλ 2026: Η Βολιβία «έκλεψε» την 7η θέση από τη Βενεζουέλα και πάει στα μπαράζ – Ποιες ομάδες έχουν ήδη προκριθεί στα τελικά

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ