Τέμπη: Στη Βουλή συμπληρωματική δικογραφία για την υπόθεση Τριαντόπουλου

Συμπληρωματική δικογραφία για την υπόθεση Τριαντόπουλου και το αποκαλούμενο «μπάζωμα» του τόπου της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, διαβιβάστηκε στη Βουλή, φέρνοντας εκ νέου στο προσκήνιο τις κυβερνητικές ευθύνες.

Η δικογραφία σχηματίστηκε μετά τη μήνυση των βουλευτών Βασίλη Κόκκαλη και Αλέξανδρου Αυλωνίτη κατά των υπουργών Νίκου Παπαθανάση και Γιάννη Τσακίρη, αναφορικά με την εκταμίευση χρημάτων για παρεμβάσεις στον χώρο του δυστυχήματος.

Όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπόθεση έχει κλείσει στη Βουλή, απέστειλε επιστολή με τη συμπληρωματική δικογραφία στην ηγεσία του Αρείου Πάγου, η οποία καλείται πλέον να αποφασίσει εάν ο φάκελος θα παραπεμφθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο που ερευνά την υπόθεση Τριαντόπουλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο εισαγγελέας διαβίβασε στη Βουλή την απόφαση/πόρισμα με την οποία θέτει στο αρχείο την εν λόγω μήνυση. Πάντως, η συμπληρωματική δικογραφία θα βρίσκεται στη διάθεση των βουλευτών στην Ειδική Γραμματεία του Προέδρου της Βουλής.

