Με πολύ κόσμο πανηγύρισε το Μοναστήρι της Μίχλας Πέντε Εκκλησιών – Επιχειρηματίας κάλυψε για 4η χρονιά όλα τα έξοδα του
Παράσταση διαμαρτυρίας των σχολικών καθαριστριών στο Δημαρχείο Ιωαννίνων, με το πρώτο “κουδούνι”
Πόση αύξηση θα πάρουν οι συνταξιούχοι τη νέα χρονιά
Ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος στα χρονικά
Τραγωδία στην Καλαμάτα: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 19χρονη
Κυρ. Πιερρακάκης: Προτιμάμε τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές από τους πατριωτικούς φόρους (βίντεο)
Δήμος Ιωαννιτών: Με τρεις σημαντικές διορθώσεις στη σύμβαση των προηγούμενων, προχωρά το έργο των led
Εξάρχεια: Συνελήφθησαν παιδιά πρώην Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ για παράβαση του νόμου περί όπλων (βίντεο)
Ανοιχτή εκδήλωση για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Ιωαννιτών – Παρακολουθήστε live
Θεσσαλονίκη: Γρονθοκόπησε δημοτικό υπάλληλο που έκοβε δέντρα

Τέμπη: Στη Βουλή συμπληρωματική δικογραφία για την υπόθεση Τριαντόπουλου

Σύμφωνα με πληροφορίες ο εισαγγελέας διαβίβασε στη Βουλή την απόφαση/πόρισμα με την οποία θέτει στο αρχείο την εν λόγω μήνυση

Συμπληρωματική δικογραφία για την υπόθεση Τριαντόπουλου και το αποκαλούμενο «μπάζωμα» του τόπου της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, διαβιβάστηκε στη Βουλή, φέρνοντας εκ νέου στο προσκήνιο τις κυβερνητικές ευθύνες.

Η δικογραφία σχηματίστηκε μετά τη μήνυση των βουλευτών Βασίλη Κόκκαλη και Αλέξανδρου Αυλωνίτη κατά των υπουργών Νίκου Παπαθανάση και Γιάννη Τσακίρη, αναφορικά με την εκταμίευση χρημάτων για παρεμβάσεις στον χώρο του δυστυχήματος.

Όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπόθεση έχει κλείσει στη Βουλή, απέστειλε επιστολή με τη συμπληρωματική δικογραφία στην ηγεσία του Αρείου Πάγου, η οποία καλείται πλέον να αποφασίσει εάν ο φάκελος θα παραπεμφθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο που ερευνά την υπόθεση Τριαντόπουλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο εισαγγελέας διαβίβασε στη Βουλή την απόφαση/πόρισμα με την οποία θέτει στο αρχείο την εν λόγω μήνυση. Πάντως, η συμπληρωματική δικογραφία θα βρίσκεται στη διάθεση των βουλευτών στην Ειδική Γραμματεία του Προέδρου της Βουλής.

