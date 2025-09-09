Με πολύ κόσμο πανηγύρισε το Μοναστήρι της Μίχλας Πέντε Εκκλησιών – Επιχειρηματίας κάλυψε για 4η χρονιά όλα τα έξοδα του
Παράσταση διαμαρτυρίας των σχολικών καθαριστριών στο Δημαρχείο Ιωαννίνων, με το πρώτο “κουδούνι”
Πόση αύξηση θα πάρουν οι συνταξιούχοι τη νέα χρονιά
Ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος στα χρονικά
Τραγωδία στην Καλαμάτα: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 19χρονη
Κυρ. Πιερρακάκης: Προτιμάμε τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές από τους πατριωτικούς φόρους (βίντεο)
Δήμος Ιωαννιτών: Με τρεις σημαντικές διορθώσεις στη σύμβαση των προηγούμενων, προχωρά το έργο των led
Εξάρχεια: Συνελήφθησαν παιδιά πρώην Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ για παράβαση του νόμου περί όπλων (βίντεο)
Ανοιχτή εκδήλωση για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Ιωαννιτών – Παρακολουθήστε live
Θεσσαλονίκη: Γρονθοκόπησε δημοτικό υπάλληλο που έκοβε δέντρα

Πράσινη Αριστερά: Εκδήλωση με θέμα «Αποκαθιστούμε την Κοινωνική Συνοχή. Χτίζουμε δίκαιη ανάπτυξη για όλους»

Στον δρόμο προς τις εκλογές η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και η ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ διοργανώνουν εκδήλωση – συζήτηση με θέμα: Αποκαθιστούμε την Κοινωνική Συνοχή.Χτίζουμε δίκαιη ανάπτυξη για όλους. 10 Σεπτεμβρίου 202519:00-21:00Αίθουσα […]

Στον δρόμο προς τις εκλογές η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και η ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ διοργανώνουν εκδήλωση – συζήτηση με θέμα:

Αποκαθιστούμε την Κοινωνική Συνοχή.
Χτίζουμε δίκαιη ανάπτυξη για όλους.

10 Σεπτεμβρίου 2025
19:00-21:00
Αίθουσα ΕΣΗΕΑ – Ακαδημίας 20, Αθήνα

Διαπιστώσεις, αναλύσεις, προτάσεις με στόχο ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που θα χρησιμοποιεί την Οικονομία ως εργαλείο διασφάλισης της ευημερίας και της ασφάλειας των πολιτών.
Που θα σέβεται τους πολίτες, θα είναι αρωγός στην καθημερινότητά τους, θα ανταποδίδει τα πλεονάσματα, έχοντας κεντρικό στόχο την ενίσχυση και εν τέλει αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής.
Που θα δημιουργεί εμπιστοσύνη και θεμελιώνει την συνεργασία και την πρόοδο.

Ομιλητές:

  • Θράσος Φωτεινός / Προεδρεύων ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
  • Σταύρος Καράμπελας / Πρόεδρος Ένωσης Δημοκρατικού Κέντρου (Ε.ΔΗ.Κ.)
  • Άγγελος Πιλάτης / Αντιπρόεδρος ΙΝ.ΚΑ.-Γ.Ο.Κ.Ε.
  • Θεόδωρος Λιανός / Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Θεόδωρος Στάθης / Πανεπιστημιακός, τέως Υπουργός

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Διεθνές εργαστήριο αρχιτεκτονικής στις εγκαταστάσεις της Ηγουμενίτσας

Πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου εισηγείται η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (9/9)

Τα έβγαλε στη φόρα ο Μίτσιτς για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Κουζμίνσκας έβαλε δίλημμα EuroBasket στα αποδυτήρια της ΑΕΚ

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων (ΦΩΤΟ)

BINTEΟ: Διακόπηκε ο αγώνας της Σάκκαρη στο τουρνουά της Γουαδαλαχάρα – Ο λόγος

Φουρνιέ και Λεσόρ ταράχτηκαν από τον σεισμό (ΦΩΤΟ)

Επίσημο: Τέλος από τη Νότιγχαμ Φόρεστ ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο (ΦΩΤΟ)

Eurobasket: Η μεγάλη ώρα για την Ελλάδα έφτασε!

ΒΙΝΤΕΟ: Ποστέκογλου και Μουρίνιο τα φαβορί για τον πάγκο της Νότιγχαμ

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου

Λιθουανία-Ελλάδα στα προημιτελικά του Eurobasket με ενισχυμένες αποδόσεις στα καταστήματα ΟΠΑΠ

«AS» για Αταμάν: «Η συμπεριφορά του θυμίζει τον Μουρίνιο»

EuroBasket: Οι διασταυρώσεις και ο δρόμος της Ελλάδας ως τον τελικό

Ανεβάζουν ρυθμό Στρεφέτσα και Ποντένσε ενόψει Πανσερραϊκού

Ο κύβος ερρίφθη στη Νότιγχαμ: Ο Ποστέκογλου στον πάγκο της! (ΦΩΤΟ)

Νορμάντας: «Ο Γιάννης είναι ο πρωταγωνιστής, όμως θα παίξουμε εναντίον της Ελλάδας»

Τέλος και επίσημα ο Μαρίνος Ουζουνίδης από τον Άρη

EuroBasket: 6.000 Λιθουανοί στο γήπεδο για τον προημιτελικό κόντρα στην Ελλάδα

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

George Coiffure
Σ' αναμμένα Κάρβουνα
ACS ...σημαίνει courier
Κοσμάς Ανθόπουλος - Ειρήνη Νικολάτου - Δικηγορικο Γραφειο
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save