Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλαμάτα: Νεκρή 19χρονη μετά από ανατροπή ΙΧ, σοβαρά τραυματίας ο 23χρονος οδηγός (photos)

Ανθρώπινη τραγωδία λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (8/9) στην Καλαμάτα

Ανθρώπινη τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (8/9) στην Καλαμάτα, όταν μία 19χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Η νεαρή κοπέλα επέβαινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 23χρονος, ο οποίος έχασε τον έλεγχο στην οδό Αρτέμιδος με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει σε δύο δέντρα της νησίδας και να ανατραπεί.

Από την ανατροπή του οχήματος, τραυματίστηκε θανάσιμα η κοπέλα, η οποία ήταν συνοδηγός.

Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, η 19χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος:

Διαβάστε επίσης:

Έσπασε αγωγός νερού στο ΠΑΓΝΗ: Μεγάλη ποσότητα νερού καταπλάκωσε ασθενή

Κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στις φυλακές της Λάρισας

Καλάβρυτα: Πώς «την πάτησε» το κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας – Ο ηγούμενος, η παγίδα και η μυστική αστυνομικός



