Ερρίκος Ντυνάν: Μοριοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2025-26 με δωρεάν συμμετοχή

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πληρέστερα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση στη χώρα μας

Ένα ολοκληρωμένο, υψηλού επιπέδου, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πιστοποιημένο και μοριοδοτούμενο από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.), κατάρτισε και υλοποιεί – με δωρεάν συμμετοχή – για 11η συνεχή χρονιά η Επιστημονική Επιτροπή του Ερρίκος Ντυνάν.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πληρέστερα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση στη χώρα μας, προσφέροντας πολύτιμα εφόδια σε ιατρούς, αλλά και σε κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγείας.

Το πρόγραμμα για το νέο ακαδημαϊκό έτος ξεκινά στις 24 Σεπτεμβρίου 2025 και ολοκληρώνεται στις 3 Ιουνίου 2026. Καλύπτει 32 θεματικές ενότητες και μοριοδοτείται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ) συνολικά με 64 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME-CPD credits). Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME – UEMS, και την αντίστοιχη έγκριση του Π.Ι.Σ., δίδονται σε κάθε συμμετέχοντα ιατρό δύο (2) μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης για την παρακολούθηση καθενός από τα 32 σεμινάρια. Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση τη συμπλήρωση – ηλεκτρονικά –  της φόρμας εγγραφής στο πρόγραμμα.

«Τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια του Ερρίκος Ντυνάν αποτελούν πλέον θεσμό. Με τη συμμετοχή διαχρονικά καταξιωμένων ιατρών από κάθε τομέα εξειδίκευσης, τόσο του Ερρίκος Ντυνάν όσο και της ευρύτερης ιατρικής κοινότητας. Το νέο πρόγραμμα σεμιναρίων είναι ακόμα πιο φιλόδοξο και με ευρύ περιεχόμενο, στοχεύοντας να καλύψει κάθε εξέλιξη στη σύγχρονη Ιατρική», τονίζει ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ερρίκος Ντυνάν, κ. Αντώνιος Βασιλογιαννακόπουλος.  

Οι επιστημονικές εκδηλώσεις έχουν προγραμματισθεί να διεξάγονται κάθε Τετάρτη στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου, διευκολύνοντας και τον ετήσιο προγραμματισμό των ενδιαφερομένων για τη συστηματική παρακολούθησή τους. Το πρόγραμμα της περιόδου 2025-2026 θα μεταδίδεται και livestreaming, με τη δυνατότητα ερωτήσεων σε chat, καθώς και τη δυνατότητα για επικοινωνία και αξιολόγηση του προγράμματος ηλεκτρονικά. Έτσι είναι δυνατή η παρακολούθηση – και η μοριοδότηση – χωρίς να είναι προαπαιτούμενη η φυσική παρουσία στο νοσοκομείου.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση του εκάστοτε σεμιναρίου, καθώς και για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και κάθε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης του Ερρίκος Ντυνάν, στο τηλ. 210.6972189 ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Το νέο πρόγραμμα των μοριοδοτούμενων σεμιναρίων 2025-26 παρατίθεται στο ακόλουθο link:

https://www.dunant.gr/el/news/ekpaideusi/iatriki-ekpaideusi/moriodotoumena-2025-2026/

