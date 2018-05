Jazz Now! Διήμερο γνωριμίας με την μουσική τζαζ

To Preveza Jazz Festival είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το 16ο καθιερωμένο ραντεβού του με την μουσική jazz που ξεκινά νωρίτερα φέτος φιλοξενώντας στην Πρέβεζα το JAZZ NOW!. Πρόκειται για ένα διήμερο γνωριμίας με τη τζαζ για νέους μουσικούς με συναυλίες, jam sessions και εργαστήρια για όλα τα όργανα από τους καθηγητές και τους διδάσκοντες του Ιονίου Πανεπιστημίου με συντονισμό του Δήμου Δημητριάδη. Το διήμερο θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Μαΐου 2018 στο Μουσικό Σχολείο και στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Πρέβεζας (πρώην ΟΑΣΗ), με ελεύθερη συμμετοχή για τους ενδιαφερόμενους (με απαραίτητη την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους για συμμετοχή στα εργαστήρια των οργάνων). Το “Jazz Now!" υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Οι διδάσκοντες και οι φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου

Το προσωπικό του τομέα τζαζ του Ιονίου Πανεπιστημίου θεωρείται από τα πιο εξειδικευμένα στην εκπαίδευση της τζαζ. Στα 21 χρόνια από την ίδρυσή του (από το 1996) έχει δημιουργήσει δεκάδες διεθνείς εκπαιδευτικές δράσεις όπως οι Θερινές Ακαδημίες Τζαζ (2005-2010), το πρόγραμμα Jazz Now! στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (2011), τα προγράμματα Aqua Jazz και Corfu Jazz World στην Κέρκυρα και εκατοντάδες συναυλίες και σεμινάρια με κορυφαίους επισκέπτες μουσικούς και καθηγητές της τζαζ από τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Στο Jazz Now! του Preveza Jazz Festival θα διδάξουν οι καθηγητές του Ιονίου Πανεπιστημίου:

Δήμος Δημητριάδης - σαξόφωνο, ιστορία της Τζαζ, αυτοσχεδιασμός

Γιώργος Κοντραφούρης - πιάνο, ακουστική αγωγή, σύνολα

Στέφανος Ανδρεάδης - κιθάρα, θεωρία, σύνολα

Τέρυ Βακιρτζόγλου - τραγούδι τζαζ

Ντίνος Μάνος -κοντραμπάσο

Βασίλης Ποδαράς -ντραμς

και το Σύνολο φοιτητών τμήματος τζαζ Ιόνιου Πανεπιστήμιου που αποτελείται από 6 άτομα.